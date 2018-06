Sozialdemokraten sagen Ja zu Koalition mit Babiš

Die Sozialdemokraten haben ihrer Beteiligung an einer Minderheitsregierung mit der Partei Ano von Premier Andrej Babiš zugestimmt. Parteichef Jan Hamáček gab das Ergebnis des Mitgliedervotums am Freitagnachmittag bekannt. Demnach stimmten 58,5 Prozent der Mitgliederbasis dafür und 40,2 Prozent dagegen. Insgesamt 11.404 Personen nahmen an der Abstimmung teil, das sind fast zwei Drittel der Parteibasis.

Die größte Unterstützung fand die Regierungsbeteiligung im Kreis Vysočina und im Mittelböhmischen Kreis. Dagegen stimmten die Parteimitglieder in den Kreisen Plzeň / Pilsen, Karlovy Vary / Karlsbad, Ústí nad Labem / Aussig, Hradec Králové / Königsgrätz und im Südmährischen Landkreis.

Knapp acht Monate nach der Parlamentswahl rückt in Tschechien die Bildung einer neuen Mitte-Links-Koalition näher. Die Sozialdemokraten sollen fünf Ministerposten erhalten. Die Koalition soll von den Kommunisten toleriert werden und hätte insgesamt 108 Stimmen im 200-köpfigen Abgeordnetenhaus.