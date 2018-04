Sozialdemokraten erörtert auf Parteitag Abbruch der Koalitionsverhandlungen

Kurz nach dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen mit der Partei Ano treffen sich die Sozialdemokraten zu ihrem außerordentlichen Parteitag. In Hradec Králové / Königgrätz wird der Parteitag fortgesetzt, auf dem im Februar die neue Parteiführung gewählt wurde. An diesem Wochenende wollen die Delegierten nach Parteichef Jan Hamáček und seinem ersten Vize Jiří Zimola die restlichen fünf Vizeparteivorsitzenden der ČSSD aussuchen. Außerdem soll über die Entscheidung gesprochen werden, die Koalitionsgespräche zu beenden, sowie über eventuelle Änderungen in den Parteisatzungen.

Die Tschechische Sozialdemokratische Partei wurde vor genau 140 Jahren, am 7. April 17878 in Prag gegründet.