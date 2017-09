Sorgerecht entzogen: 338 tschechische Kinder verließen seit 2010 im Ausland ihre Familie

169 tschechische Familien, die im Ausland leben, haben seit 2010 in Sorgerecht für ihre Kinder verloren. Es handelte sich um insgesamt 338 Kinder. In etwa zwei Fünfteln der Fälle konnten die Jungs und Mädchen zu ihren Eltern beziehungsweise zu ihren Verwandten zurückkehren, bei dem Rest der Fälle kamen sie in Pflege- beziehungsweise wurden sie zur Adoption freigegeben. Dies ergibt sich aus Daten des tschechischen Amtes für Internationalen Kinderrechtsschutz (ÚMPOD).

Am häufigsten wurde das Sorgerecht den tschechischen Eltern entzogen in Britannien (284 Kinder), gefolgt von Deutschland (19 Kinder). Die Gründe für die Entnahme des Sorgerechts sind Bedrohung, Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung des Kindes oder der Verdacht darauf.