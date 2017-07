Im Alter von 71 Jahren ist die ehemalige Solistin des Prager Nationaltheaters Eva Děpoltová gestorben. Dies teilte die Intendantin der Oper des Nationaltheaters und der Staatsoper, Silvia Hroncová, der Nachrichtenagentur ČTK am Montag mit. Die Sopranistin war 25 Jahre Mitglied des Opernensembles des Prager Nationaltheaters. Sie sang vor allem in Mozarts Opern, sie sang aber auch gern Antonín Dvořáks Musik. Mit den Tschechischen Philharmonikern trat sie bei Konzerten auch im Ausland auf. Eva Děpoltová sang auch in den Opernhäusern in Frankfurt und in Düsseldorf.