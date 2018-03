Sondierungsgespräche: hohe Übereinstimmung bei Ano und Kommunisten

In der ersten Runde der Sondierungsgespräche am Donnerstag hat sich der geschäftsführende Premier Andrej Babiš mit Vertretern der Kommunisten getroffen. Beide Seiten zeigten sich zufrieden mit den Gesprächen. Man stimme in rund 80 Prozent der Fragen überein, so Kommunisten-Chef Vojtěch Filip. Gegensätze bestünden jedoch bei der Außen- und Finanzpolitik sowie möglichen ganzstaatlichen Volksabstimmungen.

Bisher galt eine Minderheitsregierung der Partei Ano mit den Sozialdemokraten und der Unterstützung der Kommunisten als wahrscheinlichste Option bei der Regierungsfindung.