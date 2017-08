Soldaten werden für Einsatz im Ausland ausgezeichnet

Fast sechzig Soldaten der Tschechischen Armee haben am Freitag in Prag Medaillen für ihre Beteiligung an Auslandsmissionen erhalten. Sie waren in den vergangenen Monaten unter anderem als Ausbilder der Luftstreitkräfte in Afghanistan und im Irak sowie in der UN-Mission auf Golan-Höhen im Einsatz.

Generalstabschef Josef Bečvář und Vize-Verteidigungsminister Jakub Landovský bedankten sich bei den Soldaten für deren Arbeit. Aus dem Irak kehrte bereits die dritte Einheit der Tschechischen Fluglehrer zurück. Tschechien hat dem Irak Flugzeuge L-159 verkauft, die im Kampf die IS-Milizen eingesetzt werden.