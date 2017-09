Soldaten für Einsatz im Ausland ausgezeichnet

Bei einem Festakt auf der Prager Anhöhe Vítkov wurden 70 tschechische Soldaten für den Einsatz bei Auslandsmissionen ausgezeichnet. Medaillen erhielt auch die Militäreinheit, die ein halbes Jahr in Mali stationiert war. Dort retteten die Soldaten 30 Gäste im Hotel, das von Terroristen überfallen wurde. Verteidigungsminister Martin Stropnický (Ano-Partei) würdigte den Mut der tschechischen Soldaten.

Eine Medaille für Einsatz im Ausland erhielt auch Adéla Stavělová, die als Krankenschwester in der tschechischen Armee arbeitet. Sie nahm am EU-Marineeinsatz Sophia im Mittelmeer teil. Ihre Aufgabe war es, sich um verletzte oder kranke Soldaten kümmern, die von den Schiffen in Krankenhäuser auf dem Festland eingeliefert werden mussten.