Softball: Tschechien startet mit Kantersieg in Heim-EM der Männer

Die tschechischen Softballer sind am Montag erfolgreich in die Heim-EM gestartet. Im zentraltschechischen Havličkův Brod / Deutschbrod bezwangen sie die Auswahl Belgiens schon nach drei Wechseln mit 15:0. Damit haben sie sich eine gute Ausgangslage für ihren vierten europäischen Titelgewinn geschafften. Am Dienstag bestreiten die Tschechen bereits ihre nächsten Duelle, am Vormittag gegen Italien und am Abend gegen Großbritannien.

Bei der Europameisterschaft wollen sich die tschechischen Männer zugleich die Teilnahme für die nächste WM sichern, die 2019 in Prag stattfindet. Softball ist eine Variante von Baseball, eine der beliebtesten Breitensportarten in den USA. Im professionellen Spielbetrieb wird Softball, im Gegensatz zum traditionell männerdominierten Baseball, überwiegend von Frauen gespielt. Daher wird Männer-Softball in Europa auch nur von einigen Ländern professionell betrieben.