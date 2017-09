Social Watch wirft Tschechien Waffenexporte an Ägypten und Saudi-Arabien vor

Das NGO-Netzwerk Social Watch wirft Tschechien die Ausfuhr von Waffen in unsichere Gebiete und autoritäre Länder vor. Der Waffenexport in diese Staaten fördere die Unterdrückung der Bürgerfreiheiten und die Vertreibung der Menschen aus ihren Heimen, so Social Watch. Der Leiter des Netzwerks in Tschechien, Tomáš Tožička, verwies am Donnerstag auf den Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise.

In der Welt gebe es mehr als zwanzig Konflikte, bei denen Menschen stürben, sagte Tožička vor Journalisten in Prag. Ein großes Problem sei dabei die gute Erreichbarkeit von Waffen für die Kriegsparteien. Kritisiert wurde Insbesondere der Waffenexport an Ägypten und Saudi-Arabien. Das Europaparlament hat sich 2016 für ein Waffenembargo gegen Saudi-Arabien, das am Krieg im Jemen beteiligt ist, ausgesprochen.