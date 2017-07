Beim Treffen der Regierungschefs der Visgerád-Gruppe in Budapest trifft der tschechische Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) unter anderem den ägyptischen Präsidenten Abdel Fatah el-Sisi. Dieser wird am Dienstag als Gast an dem Treffen der vier mitteleuropäischen Staaten anwesend sein. Thema wird unter anderem die derzeit angespannte Lage im Nahen Osten sein. Ungarn hat am Samstag turnusgemäß den Vorsitz der Visegrád-Gruppe von Polen übernommen.