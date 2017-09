Sobotka würdigt Junckers Worte über Lebensmittelqualität

Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) hat die Rede zur Lage der EU positiv bewertet, die Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg gehalten hat. Sobotka begrüßte die Tatsache, dass Juncker den Zusammenhalt des westlichen und des östlichen Teils Europas unterstützte. Der Premier würdigte zudem die Worte, mit denen Juncker die unterschiedliche Lebensmittelqualität in den verschiedenen Ländern verurteilte. Dies teilte Sobotka via Twitter mit.

Juncker erklärte unter anderem, in einer Union der Gleichen könne es keine Verbraucher zweiter Klasse geben. Er werde nicht akzeptieren, so Juncker, dass den Menschen in manchen Teilen Europas qualitativ schlechtere Lebensmittel verkauft werden als in anderen, obwohl Verpackung und Markenkennzeichnung identisch sind. Das EU-Recht verbiete solche Praktiken schon jetzt, betonte der EU-Kommissionspräsident.