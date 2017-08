Sobotka will in Salzburg über Verbesserung der Lebensstandards verhandeln

Der tschechische Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) reist in der bevorstehenden Woche nach Österreich. Am Mittwoch trifft er in Salzburg Bundeskanzler Christian Kern, den slowakischen Premier Robert Fico sowie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Sie wollen über die Zukunft der EU und die Verbesserung der Lebensstandards beraten. Angesichts der Forderung Macrons, „Sozial- und Lohndumping“ zu bekämpfen, wirf Sobotka westeuropäischen Ländern vor, tschechische Firmen von ihren Märkten verdrängen zu wollen. Er will beim Treffen dazu auffordern, dass österreichische und französische Firmen in Tschechien ihren Arbeitern die Löhne deutlich aufstocken.