Tschechiens Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) will mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern über die Abschaffung des Lohndumpings und die Angleichung der Einkommen in den EU-Ländern verhandeln. Bei einem Vierer-Treffen in Salzburg, an dem auch der slowakische Premier Robert Fico teilnimmt, wolle er dazu auffordern, dass französische und österreichische Firmen in Tschechien ihren Arbeitern die Löhne deutlich aufstocken. Das sagte Sobotka am Dienstag in Prag vor Journalisten. Das Treffen findet am 23. August in der viertgrößten Stadt Österreichs im sogenannten Austerlitz -Format statt. Für ihn sei es ein gutes Zeichen, wenn sich damit zwei Vertreter von älteren und zwei Vertreter von jüngeren EU-Staaten begegnen, ergänzte Sobotka.