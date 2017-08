Sobotka verhandelt im Irak über tschechische Hilfe beim Wiederaufbau

Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) ist zu Gast im Irak, es ist der erste Besuch eines tschechischen Regierungschefs in Bagdad seit sechs Jahren. Bei seinen Treffen mit führenden Vertretern des irakischen Staates wurde über die humanitäre Hilfe, den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und über den Wiederaufbau des Iraks nach dem Krieg mit den Dschihadisten gesprochen.

Tschechien werde irakische Kinder in ihrer Schulbildung unterstützen, und man werde versuchen, die Lage im Irak für alle Menschen zu verbessern, die vor den Fanatikern des Islamischen Staates fliehen mussten, sagte Sobotka am Sonntag in einem Interview für die Inlandsendung des Tschechischen Rundfunks. Der Premier erinnerte daran, dass Tschechien zu den Ländern der Anti-IS-Koalition gehört und mit Soldaten, Ärzten und Hilfsgütern in diesem Kampf militärisch wie auch humanitär geholfen habe. Bei den Gesprächen mit seinem irakischen Amtskollegen Haider al-Abadi wurde zudem erörtert, wie tschechische Firmen nun beim Wiederaufbau des zerstörten Landes helfen könnten, ergänzte Sobotka.