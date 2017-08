Sobotka trifft in Salzburg mit Macron, Kern und Fico zusammen

Tschechiens Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) trifft am Mittwochnachmittag in Salzburg mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern und seinem slowakischen Amtskollegen Robert Fico zusammen. Hauptthemen der Gespräche dieser Vierer-Runde werden die sogenannte Entsenderichtlinie und das Sozialdumping sein.

Im Vorfeld des Treffens signalisierte Sobotka, es wäre hilfreich, wenn französische und österreichische Firmen in Tschechien ihren Arbeitern die Löhne deutlich aufstocken würden. Macron wiederum will mit dem Kampf gegen Sozialdumping ein wichtiges Versprechen aus seinem Präsidentschaftswahlkampf einlösen. Für ihn sei es ein gutes Zeichen, wenn sich wie heute in Salzburg zwei Vertreter von älteren und zwei Vertreter von jüngeren EU-Staaten begegnen, ergänzte Sobotka.