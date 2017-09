Sobotka: Stärkere Kooperation muss prinzipiell für alle EU-Mitgliedsstaaten offen stehen

Die Europäische Union sollte laut Premier Bohuslav Sobotka ihre Entscheidungsprozesse beschleunigen. Darüber seien sich auch die EU-Spitzen am Donnerstag zum Auftakt ihres Gipfeltreffens in Tallin einig gewesen, teilte Sobotka mit. Bisher würden die Staats- und Regierungschefs oder die Minister erst nach mehreren Monaten zu einem Kompromiss kommen können, sagte der tschechische Premier. Deswegen soll der EU-Ratsvorsitzende Donald Tusk in den nächsten Wochen Änderungsvorschläge vorlegen, um die Kommunikation zu verbessern.

Sobotka bezeichnete es zudem als wichtig, dass eine stärkere Kooperation einiger Länder nicht zu exklusiven Klubs innerhalb der Union führe. Alle Formen stärkerer Integration und Zusammenarbeit müssten für alle EU-Mitgliedsstaaten offen bleiben, unterstrich der Sozialdemokrat.