Die Legislaturperiode der tschechischen Regierung geht im Herbst zu Ende. In den verbleibenden Wochen ihrer Amtszeit sei es eine wichtige Priorität, einen aktiven Dialog mit der Europäischen Union zu führen. Das sagte Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Dienstag in einem Gespräch für die Nachrichtenagentur ČTK. Die Stimme aus Tschechien müsse zu hören sein, zumal in Brüssel gerade eine Reihe von Konzeptpapieren ausgearbeitet würden, einschließlich zur weiteren Nutzung der europäischen Fonds, ergänzte Sobotka.

In dem Gespräch nahm der Premier ebenso zur Arbeit seines Kabinetts Stellung. Nach Ansicht von Sobotka sei es gelungen, eine Reihe von systematischen Veränderungen durchzusetzen. Diesbezüglich seien beispielsweise Reformen in den Bereichen Sicherheit und soziale Belange auf den Weg gebracht worden, so Sobotka.