Die Preisgabe von Informationen aus Ermittlungsakten müsse in erster Linie durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft verhindert werden. Das sagte Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Dienstagvormittag nach seiner Anhörung vor dem Parlamentsausschuss, der das Durchsickern dieser Informationen untersucht. Falls der Ausschuss zu dem Schluss gelangt, dass man notwendigerweise Gesetze ändern müsse, dann werde dies bereits eine Aufgabe für die nächste Regierung sein, erklärte Sobotka. Der Ausschuss will seinen abschließenden Untersuchungsbericht bis zum 12. September vorlegen.