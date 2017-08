Sobotka: Länder ohne Euro könnten Beobachter-Status haben

Länder, die den Euro noch nicht als offizielle Währung eingeführt haben, könnten bei den Treffen der Finanzminister der Eurozone den Beobachter-Status haben. Dies schlägt die Tschechische Republik vor. Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) zufolge würde es zum gegenseitigen Vertrauen zwischen den beiden Gruppen der EU-Länder beitragen. Das sagte der Premier am Montag bei der Eröffnung der einwöchigen Beratung der tschechischen Botschafter in Prag. Sobotka zufolge ist es offensichtlich, dass die Eurozone in Bewegung sein werde und dass sich Frankreich oder Deutschland um eine tiefere Integration bemühen werden. Tschechien müsse die Diskussion aufmerksam beobachten, so der Premier.