Das Kulturministerium in Prag hat die ihm zur Verfügung stehenden EU-Gelder gut ausgeschöpft. Ebenso zufrieden sei er mit der Reparatur von Denkmälern und historischen Stätten, die aus dem Staatshaushalt finanziert wurden, sagte Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Mittwoch nach seinem Treffen mit Kulturminister Daniel Herman (Christdemokraten). Herman ist der zweite Minister, mit dem der Regierungschef die Arbeit des jeweiligen Ressorts in den letzten dreieinhalb Jahren bilanzierte. Dabei wurde festgehalten, dass zwei Wahlversprechen nicht gehalten werden konnten: die Gesetze über öffentliche Institutionen und zum Denkmalschutz wurden nicht durchgesetzt.

Nach den Wahlen im Oktober endet die Legislaturperiode der Regierung von Premier Sobotka.