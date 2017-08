Sobotka: In Tschechien droht keine Terrorgefahr

In Tschechien droht derzeit keine Gefahr eines ähnlichen Anschlags wie in Spanien. Dies teilte Premier Bohuslav Sobotka am Freitag in Olomouc / Olmütz vor Journalisten mit.

Nach den derzeit verfügbaren Informationen führe nach dem Anschlag keine Spur nach Tschechien, so Sobotka. Daher gebe es keinen Grund, die Sicherheitsvorkehrungen hierzulande zu verschärfen. In Tschechien herrscht weiterhin die Terrorwarnstufe eins, es gilt also eine erhöhte Wachsamkeit.