Sobotka in „Die Presse“: Nach Zeman wird sich politische Kultur ändern

Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) ist davon überzeugt, dass die Tschechische Republik nach der nächsten Präsidentschaftswahl ein anderes Staatsoberhaupt haben wird als Miloš Zeman. Mit dem neuen Mann an der Spitze des Staates werde sich auch die politische Kultur auf der Prager Burg verändern, sagte der Regierungschef neulich in einem Interview für die österreichische Tageszeitung „Die Presse“. Das, was Zeman und die führenden Angestellten des Präsidenten wiederholt von sich gäben, entspreche nicht der politischen Kultur in Tschechien, sondern gehöre exklusiv zum Erscheinungsbild der Prager Burg, betonte Sobotka.

In dem Gespräch äußerte sich der Premier ebenso zur Flüchtlingsproblematik. Seinen Worten zufolge wolle Tschechien den Menschen aus Osteuropa helfen. Wenn man im Gegensatz zu ihnen aber die Probleme sehe, die andere Länder mit Anhängern des islamischen Glaubens haben, dann wolle man in Tschechien keine Muslime haben, so Sobotka.