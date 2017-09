Sobotka: Finanzbehörden sollen Butterpreise kontrollieren

Auf Anfrage von Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) sollen die Finanzbehörden die Preispolitik der tschechischen Butterproduzenten und –händler überprüfen. Dies gab das Finanzministerium am Mittwoch bekannt. Ziel der Kontrollen soll sein, zu überprüfen, ob die massiven Preissteigerungen berechtigt waren.

Ein 250-Gramm-Stück Butter kostet in Tschechien derzeit fast 60 Kronen (2,30 Euro). Laut Statistikamt ist dies fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Der tschechische Molkereiverband warnte hingegen vor einem Übermaß an Bürokratie durch die zusätzlichen Kontrollen.