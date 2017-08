Sobotka: Auslandsfirmen zahlen Arbeitnehmern in Tschechien Drittel des Lohns im Heimatland

Französische und österreichische Firmen zahlten ihren Arbeitnehmern in Tschechien 30 bis 40 Prozent des Lohns, den sie ihren Beschäftigten in Frankreich und Österreich geben. Premier Bohuslav Sobotka machte darauf vor seinem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch in Salzburg aufmerksam.

Die Spitzenpolitiker verhandeln unter anderem über die Abschaffung des Lohndumpings und die Angleichung der Einkommen in den EU-Ländern.