Snowboarding: Tschechin Ledecká gewinnt Weltcup-Auftakt in Carezza

Die tschechische Snowboarderin Ester Ledecká ist erfolgreich in die neue Weltcup-Saison gestartet. Am Donnerstag gewann sie den Parallel-Riesenslalom im Skigebiet Carezza in Südtirol. Im Finallauf bezwang die 22-Jährige dabei ihre ein Jahr jüngere Konkurrentin Ramona Hofmeister aus Deutschland. Im Ziel hatte Ledecká einen Vorsprung von anderthalb Sekunden.

Vor wenigen Tagen war Ledecká noch in Sankt Moritz im alpinen Ski-Weltcup gestartet. Nun aber gibt die zweimalige Weltmeisterin wieder dem breiten Brett den Vorzug. Am Freitag tritt sie in Cortina d´Ampezzo zum nächsten Riesenslalom an, am Samstagabend folgt dann das erste Slalom-Rennen der Weltcup-Saison.