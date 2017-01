Nachrichten Snowboard: Samková gewinnt Weltcup-Rennen in Utah

22-01-2017 17:07 | Till Janzer

Snowboardcrosserin Eva Samková hat nach fast einem Jahr erstmals wieder eine Weltcup-Veranstaltung gewonnen. Bei starkem Schneetreiben siegte die 21-jährige Olympiasiegerin in Solitude im US-Bundesstaat Utah. Damit übernahm Samková auch die Führung im Gesamtweltcup.

Das Wetter am Montag, 23. Januar 22-01-2017 17:02 | Till Janzer Am Montag ist es in Tschechien meist stark bewölkt, mit vereinzelt leichtem Schneefall. Anfangs kann örtlich auch noch die Sonne scheinen, später nur noch selten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -5 bis 0 Grad Celsius.

Zwei Tschechen sterben bei Lawinenunglück in Österreich 22-01-2017 16:56 | Till Janzer Zwei Tschechen sind bei einem Lawinenabgang im Wildgerlostal bei Salzburg ums Leben gekommen. Laut der österreichischen Bergrettung wurden insgesamt vier tschechische Schneeschuhwanderer verschüttet. Zwei von ihnen konnten sich selbst befreien. Die beiden anderen wurden zunächst reanimiert, überlebten aber nicht. Die vier Männer waren ohne Notfallausrüstung unterwegs, wie die Bergrettung mitteilte.

Tschechien will Polizeiausbilder in den Irak schicken 22-01-2017 16:45 | Till Janzer Tschechien will fünf Polizeiausbilder in den Irak schicken. Dies geht aus den Unterlagen von Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) für eine der nächsten Kabinettssitzungen hervor. Der Einsatz könnte bereits kommenden Monat beginnen und bis Ende 2018 dauern. Die Ausbilder sollen die irakischen Polizisten unter anderem in der Taktik von Einsätzen und das Vorgehen bei Gebäudesuchungen unterweisen. Eine ähnliche Mission haben tschechische Polizisten schon 2004 und 2005 in Jordanien übernommen.



Prag unterstützt den Irak bereits auf mehreren Ebenen im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“. So lieferte die tschechische Armee überschüssige Waffen und Munition nach Bagdad und bildet Kampfpiloten aus. Zudem werden demnächst Militärärzte und Militärberater in den Irak reisen.

Innenminister Chovanec: Tschechien sollte ohne EU mit Brexit-Verhandlungen beginnen 22-01-2017 16:35 | Till Janzer Laut Innenminister Milan Chovanec sollte Tschechien selbst mit den Verhandlungen über den Brexit beginnen und nicht auf die EU warten. Denn es könnte lange dauern, bis sich die europäischen Staaten auf einen gemeinsamen Standpunkt einigten, sagte der Sozialdemokrat am Sonntag in einer Talkshow des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens. Chovanec betonte, dass es darum gehe, die Rechte tschechischer Beschäftigter in Großbritannien zu wahren. Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) hat bereits angekündigt, dass er Anfang Februar mit den Vorsitzenden der Parlamentsparteien zusammentreffen wolle, um einen „nationalen Standpunkt“ für die Verhandlungen Großbritanniens über den EU-Austritt auszuarbeiten.

Erstmals Prager Klassik-Musikpreis vergeben 22-01-2017 11:52 | Till Janzer Ein neuer Prager Klassik-Musikpreis ist am Sonntag erstmals vergeben worden. Die Preisträger der Classical Prague Awards sind die Cembalistin Zuzana Růžičková für ihr Lebenswerk, die Hornistin Kateřina Javůrková als „Talent des Jahres“ sowie der britische Dirigent John Eliot Gardiner für die Propagierung tschechischer Musik im Ausland. Die Sieger-Auswahl hatte eine Fachjury getroffen. Die Preise wurden an der Prager Musikhochschule (HAMU) übergeben.

Wieder mehr russische Touristen in Tschechien 22-01-2017 10:58 | Till Janzer Nach Jahren des Rückgangs kommen in den vergangenen Monaten wieder mehr russische Touristen nach Tschechien. Dies geht aus den Zahlen des Prager Václav-Havel-Flughafens, von Hotels und der Mehrwertsteuerrückerstattung hervor, wie das Nachrichtenportal idnes.cz am Sonntag berichtete. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres habe man mehr Passagiere auf den Flügen zwischen Prag und Russland registriert, bestätigte eine Sprecherin des Václav-Havel-Flughafens. Demnach lag im Dezember das Plus bei 36 Prozent. Auch bei der Mehrwertsteuer-Rückerstattungsagentur Global Blue Czech Republic zeigte sich diese Tendenz. Sie wies ab Oktober mehr Rückerstattungen an russische Klienten aus, im November gab es einen Anstieg um 48 Prozent.

Kinos melden Besucherrekord für 2016 22-01-2017 10:30 | Till Janzer Die tschechischen Kinos haben im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Über 15,6 Millionen Menschen kamen in die Lichtspieltheater. Das ist das beste Ergebnis seit der Gründung des selbständigen tschechischen Staates im Jahr 1993. Am erfolgreichsten war der tschechische Märchenfilm Anděl Páně 2. Der Streifen von Regisseur Jiří Strach hat vor kurzem die Grenze von einer Million Zuschauer geknackt. Auf einheimische Kinoproduktionen entfielen fast 30 Prozent der Kinobesuche in Tschechien.

Weiterer Vogelgrippefall in Tschechien 21-01-2017 16:43 | Till Janzer Veterinärmediziner haben einen weiteren Vogelgrippefall in Tschechien bestätigt. Betroffen ist ein Züchter im mittelmährischen Ort Lověšice. Am Samstag wurden daher über 400 Hühner und 14 Enten gekeult. Auch diese Tiere waren an der aggressiven Vogelgrippeform H5N8 erkrankt. Der Betrieb in Lověšice ist der insgesamt neunte Fall der Tierseuche hierzulande. Anfang Januar hatte die in Europa grassierende Vogelgrippe auch auf Tschechien übergegriffen.