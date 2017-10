Slowakisches Verfassungsgericht entscheidet im Fall Babiš

Das slowakische Verfassungsgericht hat am Donnerstag die Entscheidungen des slowakischen Obersten Gerichts sowie des Kreisgerichts aufgehoben, nach denen der Ano-Parteichef Andrej Babiš in den Akten des ehemaligen tschechoslowakischen Geheimdienstes StB als Agent rechtswidrig geführt worden sei. Das Verfassungsgericht reagierte auf die Beschwerde des slowakischen Instituts des Nationalen Gedenkens (ÚPN). Dem Verfassungsgericht zufolge haben die Gerichte Fehler gemacht, wenn sie ihre Urteile auf die Zeugenaussagen der ehemaligen StB-Mitarbeiter gestützt haben. Die StB-Mitarbeiter, die zugunsten von Babiš ausgesagt hatten, wurden der Schweigepflicht nicht entbunden. Mit dem Fall wird sich erneut das Kreisgericht in Bratislava befassen.

In den Archivdokumenten heißt es, Babiš sei 1980 zur Vertrauensperson des StB geworden und zwei Jahre später sei er von StB-Offizier Július Šuman als Agent des kommunistischen Geheimdienstes StB mit dem Decknamen Bureš angeworben worden. Šuman behauptete beim Kreisgericht, die Information sei falsch. Das Institut des Nationalen Gedenkens unterbreitete den Gerichten zwölf verschiedene Aktenbände, in denen der Name von Agent Bureš steht.