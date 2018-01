Slowakischer Schauspieler Marián Labuda gestorben

Der slowakische Schauspieler Marián Labuda ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichtete die Agentur TASR am Freitag unter Berufung auf das Nationaltheater in Bratislava. Größere Bekanntheit erlangte er mit der Rolle des korpulenten Lkw-Fahrers Pávek in dem tschechischen Komödien-Klassiker „Vesničko má středisková“ („Heimat, süße Heimat“). Der Streifen des Regisseurs Jiří Menzel aus dem Jahr 1985 wurde als bester ausländischer Film für den Oscar nominiert.

Auch nach der Teilung der Tschechoslowakei blieb Labuda in Tschechien sehr populär. Zuletzt spielte er 2016 im tschechischen Märchenfilm Anděl Páně 2 Regisseurs Jiří Strach, welcher der erfolgreichste Film des Jahres hierzulande war.