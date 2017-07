Die Diskussion um zweierlei Qualität von Waren in den alten neuen Mitgliedsstaaten der EU nimmt radikalere Formen an. Der slowakische Premier Robert Fico drohte als Reaktion auf eine Vergleichsstudie von Prager Lebensmittelwissenschaftler mit einem Einfuhrverbot für Waren westlicher Konzerne. Dieser Umstand sei nicht länger tolerierbar, sagte der Sozialdemokrat am Dienstag in Bratislava. Fico räumte jedoch ein, dass ein Boykott von Waren aus anderen EU-Staaten auch Sanktionen der Union nach sich ziehen könnte. Er wolle sich noch mit den Regierungschefs der übrigen Visegrád-Staaten beraten, so der slowakische Premier.