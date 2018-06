Šlechtová scheidet als Verteidigungsministerin aus

Verteidigungsministerin Karla Šlechtová (parteilos für Ano) muss ihren Posten räumen. Premier Andrej Babiš (Ano) werde sie als Mitglied seines neuen Kabinetts nicht vorschlagen, wie sie nach einem Telefongespräch mit dem Regierungschef am Freitag bekanntgab. Wie sie sagte, habe Babiš sie über die Gründe für seine Entscheidung nicht informiert.

Verteidigungsministerin Karla Šlechtová hat in der letzten Zeit auf einige Verfehlungen in Aufträgen des Verteidigungsministeriums hingewiesen. Sie selbst war mehrere Male in die Kritik geraten, daher wurde in Medien über ihr Ende im Ministerposten spekuliert. In der Vorgängerregierung Sobotka wirkte Šlechtová als Ministerin für Regionalentwicklung.