Die Fußball-Frauen von Slavia Prag haben am Mittwochabend in Prag ein 1:1-Remis gegen VfL Wolfsburg erreicht. Nach einer klaren 0:5-Niederlage im Hinspiel in Deutschland reichte das Ergebnis allerdings nicht für einen Einzug ins Halbfinale der Champions League.

Mit der Beteiligung am Viertelfinale haben die Fußball-Frauen das tschechische Maximum im höchsten Europawettbewerb erreicht.