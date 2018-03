Škoda Auto steigert Reingewinn um 26,5 Prozent

Pkw-Hersteller Škoda Auto hat vergangenes Jahr den Gewinn nach Steuern im Jahresvergleich um 26,5 Prozent auf 31,8 Milliarden Kronen (1,25 Milliarden Euro) gesteigert. In Euro erhöhte sich der Gewinn um 34 Prozent. Die Umsätze wuchsen um 17 Prozent auf die Rekordsumme von 407 Milliarden Kronen (16 Milliarden Euro). In Euro lag die Steigerung bei 21 Prozent, gab das Management von Škoda am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des Konzerns bekannt.

Im vergangenen Jahr produzierte Škoda 1,2 Millionen Fahrzeuge. Das ist höchste Anzahl in der Geschichte des Konzerns und um 6,6 Prozent mehr als im Jahr 2016.