Pkw-Hersteller Škoda hat am Mittwoch im ostböhmischen Kvasiny mit der Serienproduktion des Škoda Karoq begonnen. Dieser Wagen in der SUV-Kompaktklasse ist der Nachfolger für das Modell Yeti. Im Werk in Kvasiny werden außerdem die Limousine Superb, der SUV Kodiaq und das SUV-Modell Ateca für die spanische Marke Seat hergestellt. Seit dem Jahr 2015 habe der Konzern in die Produktionserweiterung in Kvasiny mit Fahrzeugen der SUV-Klasse nahezu elf Milliarden Kronen (ca. 420 Millionen Euro) investiert, informierte Škoda Auto. Die ersten Fahrzeuge des Karoq sollen in der zweiten Oktoberhälfte an die Kunden ausgeliefert werden.