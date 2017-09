Škoda Auto plant Diesel-Ende in kleineren Modellen

Der Autohersteller Škoda Auto plant ein Ende für Dieselmotoren in seinen kleineren Modellen. Dies sagte der Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier am Mittwoch auf dem Autosalon in Frankfurt am Main. Beim Modell Fabia soll die modernisierte Version im kommenden Jahr nicht mehr mit einem Diesel ausgestattet werden, beim Rapid wird es ein Jahr später geplant.

Škoda Auto rechnet laut Maier auch in der Zukunft mit Dieselmotoren. Bei den kleineren Modellen sei diese Technologie aber wegen der immer schärferen Vorschriften für die Emission von CO2 nicht mehr effektiv, so Maier. 2020 will Škoda Auto ihr erstes E-Auto vorstellen.