Škoda 1000 MB: Botschafterin versteigert Oldtimer

Die britische Botschafterin in Prag, Jan Thompson, ist fünf Jahre lang in einem Oldtimer durch Tschechien gefahren. Ihr Auto aus den 60er Jahren dürfte der einzige Škoda 1000 MB mit diplomatischem Kennzeichen sein. Nun verlässt Thompson den Posten und versteigert ihren Wagen für einen wohltätigen Zweck. „Ich suche für meinen geliebten MB-tschko ein neues Zuhause“, schrieb die Britin bei Facebook. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, das Auto zurückzulassen, aber es gehöre nach Tschechien, wo es „seine ersten 50 Lebensjahre“ verbracht habe. Die Auktion läuft bis 10. Januar. Das Mindestgebot liegt bei 30.000 Kronen (knapp 1200 Euro). Thompson erwarb sich in Prag den Ruf einer unkonventionellen Diplomatin: Sie war in sozialen Medien aktiv, spielte Shakespeare im Theater und nahm Katzen aus dem Tierheim in ihrer Botschaft auf.