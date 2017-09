Skimarathon „Jizerská 50“ findet am 18. Februar statt

Der traditionsreiche Skimarathon „Jizerská 50“ wird am 18. Februar 2018 stattfinden. Schon jetzt sind rund 1500 Teilnehmer angemeldet. Die Organisatoren stellten am Dienstag in Prag einen Bildband vor, der die vergangenen 50 Jahrgänge des populären Skimarathons dokumentiert. Am Skimarathon wird unter anderem Lukáš Bauer teilnehmen.

Außer dem neuen Bildband und einem neuen Lied über „Jizerská 50“, das die Band Tata Bojs singt, wurde eine Ausstellung über den Skimarathon eröffnet. Im Prager Mánes sind diese Woche Werke von zwölf Künstlern zum Thema Langlauf zu sehen. Ab Januar werden die Werke in Galerie in Liberec / Reichenberg ausgestellt.