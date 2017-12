Skilanglauf: Acht Tschechen und Tschechinnen bei Tour de Ski

Bei der Tour de Ski gehen acht Tschechinnen und Tschechen an den Start. Das Etappenrennen beginnt am Samstag im schweizerischen Lenzerheide und geht am 7. Januar im italienischen Val die Fiemme zu Ende.

Als größte Hoffnungen des tschechischen Teams gelten Martin Jakš bei den Männern und Petra Nováková bei den Frauen. Um die Spitzenplätze werden sie wohl aber nicht kämpfen können. Ihr Ziel sei, auch noch auf der abschließenden Etappe zur Alpe Cermis dabeizusein, so Jakš und Nováková übereinstimmend.