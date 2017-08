Tschechiens erfolgreichster Skilangläufer Lukáš Bauer feiert am Freitag seinen 40. Geburtstag. Danach wolle er sich zuallererst seiner Familie widmen, für die er in den zurückliegenden Jahren stets nur wenig Zeit hatte. Das sagte Bauer dieser Tage in einem Gespräch mit der Presseagentur ČTK. Damit bestätigte er seinen Abschied vom aktiven Leistungssport, den er zuvor mehrfach verkündet hatte. In seiner aktiven Karriere gewann Bauer drei olympische Medaillen: eine silberne und eine bronzene über die 15-Kilometer-Strecke und eine bronzene mit der Staffel. Bei Weltmeisterschaften holte Bauer zweimal Silber. Hinzu kommen der Sieg im Gesamtweltcup in der Saison 2007/08 sowie zwei Triumphe bei der Tour de Ski. Jetzt wolle er lediglich noch an den Skimarathons der Worldloppet-Serie teilnehmen und sich weiter als Direktor des Profiteams Pioneer Investments anderweitig um den Skilanglauf kümmern, so Bauer.