Simonischek überreicht Berlinale-Kamera an Töchter des Regisseurs Jiří Menzel

Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek hat am Dienstagabend in Prag die Berlinale-Kamera an die Töchter des tschechischen Regisseurs Jiří Menzel überreicht. Menzel wurde an seinem 80. Geburtstag am vergangenen Freitag mit dem Preis der Berlinale ausgezeichnet. Da er aus gesundheitlichen Gründen an der Preisverleihung in Berlin nicht teilnehmen konnte, nahm Simonischek den Preis entgegen.

Menzel und Simonischek kamen im vergangenen Jahr als Hauptdarsteller im tschechisch-slowakisch-österreichischen Streifen „Der Dolmetscher“ von Regisseur Martin Šulík zusammen. Der Film über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit wurde nach der Weltpremiere bei der Berlinale am Dienstagabend zum ersten Mal in Tschechien gezeigt.