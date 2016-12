Nachrichten Silvester in Prag: Hunderte Bereitschaftskräfte, gesperrte Straßen und Party

30-12-2016 17:05 | Till Janzer

Mehrere Hundert Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute werden bei den Silvesterfeierlichkeiten in Prag in Bereitschaft sein. Auch von Booten auf der Moldau aus wollen die Sicherheitskräfte und Retter ein Auge auf das Geschehen zum Jahreswechsel werfen, wie die Presseagentur ČTK am Freitag berichtete. Autofahrer sollten sich zudem auf Fahr- und Parkverbote in der Prager Innenstadt einstellen. Die meisten Menschen werden zu Silvester auf dem Altstädter Ring erwartet, wo eine Bühne steht und ab 17 Uhr Live-Musik und Disco angesagt ist, aber auch auf dem Wenzelsplatz. Die Verkehrsbetriebe haben für die Silvesternacht den U-Bahn-Betrieb bis 2.30 Uhr verlängert.

Polnisches Passagierflugzeug wegen Bombendrohung in Prag notgelandet 31-12-2016 10:49 | Till Janzer Wegen einer Bombendrohung musste ein polnisches Flugzeug mit 162 Passagieren an Bord am Freitagabend in Prag notlanden. Während des Fluges von Las Palmas hatte ein 68-jähriger Pole gedroht, dass bei der Landung in Warschau im Flugzeug eine Bombe hochgehen würde. Die tschechische Polizei nahm den Mann auf dem alten Flughafen Ruzyně fest. Ein terroristischer Hintergrund wurde ausgeschlossen, da der Mann zu Protokoll gab, er habe „Gott erhört“. Die übrigen Passagiere der Maschine wurden am Samstagmorgen mit einem Ersatzflugzeug nach Warschau gebracht.

Bis zu 40 öffentliche Wlan-Hotspots in Tschechien im kommenden Jahr 30-12-2016 16:36 | Till Janzer Bis zu 40 öffentliche Wlan-Hotspots sollen im kommenden Jahr in Tschechien entstehen. Die Gelder dazu sollen von der EU kommen, wie der Tschechische Rundfunk in seinen Inlandssendungen berichtete. Dies geht zurück auf einen Beschluss des Europäischen Rates vom Dezember, bis 2020 etwa 120 Millionen Euro in den Ausbau des öffentlichen Wlan-Netzes zu investieren. Antragsteller könnten vor allem Gebietskörperschaften sein wie Kreise und Gemeinden, so Jiří Průša vom Domainverwalter Cz.nic.

Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live in tschechischen Kinos 30-12-2016 15:01 | Till Janzer Das diesjährige Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker wird in mehreren tschechischen Kinos live übertragen. Unter dem Taktstock von Simon Rattle sollen dabei am Samstag ab 17 Uhr unter anderem das Klavierkonzert d-Moll von Sergei Rachmaninow erklingen sowie die Slawischen Tänze von Antonín Dvořák. Als Solist tritt der gefeierte russische Klaviervirtuose Daniil Trifonow auf. Die Übertragung wird beispielsweise in Prag (Kino Lucerna), Ostrava / Ostrau, Olomouc / Olmütz und Uherské Hradiště / Ungarisch Hradisch zu sehen und hören sein.

Das Wetter am Samstag, 31. Dezember 30-12-2016 14:34 | Till Janzer Am Samstag ist es in Tschechien meist heiter. Im Norden und Nordosten des Landes kann sich aber auch zäher Hochnebel halten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad Celsius, unter der Nebeldecke werden allerdings nur -2 Grad erreicht. Auch für Sonntag ist Hochdruckwetter angekündigt.

Tschechische und britische Forscher entwickeln Superlaser 30-12-2016 14:27 | Till Janzer Forscher aus Tschechien und Großbritannien haben gemeinsam einen Superlaser entwickelt. Es ist der erste Laser in der Welt mit einer Leistung von 1000 Watt. Damit sei man der Konkurrenz aus den USA, Japan und Frankreich zuvorkommen, sagte Tomáš Mocek, Leiter des Laser-Zentrums HiLASE nahe Prag. Bereits jetzt bestehen Anfragen zum Test des Geräts. Besonders Firmen aus der Flugzeugindustrie hätten Interesse, so Mocek. Sie könnten mithilfe des Lasers zum Beispiel widerstandsfähigeres Material herstellen. Am Laser-Zentrums HiLASE arbeiten rund 70 Wissenschaftler, die meisten von ihnen kommen aus Japan, Indien und Italien.

Landwirtschaftsminister: Tschechien erlebt größte Agrarkrise seit 1989 30-12-2016 14:11 aktualisiert | Till Janzer Laut Landwirtschaftsminister Marian Jurečka hat Tschechien in den zurückliegenden 20 Monaten die größte Agrarkrise seit der Wende von 1989 erlebt. Trotz des starken Preisverfalls bei Schweinefleisch und Milch habe man die Lage gut im Griff gehabt, sagte der Christdemokrat am Freitag der Presseagentur ČTK. Die Landwirte hätten weder „Milch vor dem Regierungsamt ausgeschüttet“ noch „Mist vor Supermärkte gekippt“, so Jurečka. Der Minister wies darauf hin, dass sein Ressort die Viehwirtschaft mit mehr als drei Milliarden Kronen (111 Millionen Euro) unterstützt habe. In der EU besteht seit Langem ein Überangebot bestimmter landwirtschaftlicher Güter, seit Anfang des Jahres 2015 wurde die Lage noch durch das russische Handelsembargo verschärft.

Neuer Rekord an Prager Flughafen: über 13 Millionen Passagiere 30-12-2016 13:46 | Till Janzer Erstmals haben in einem Jahr mehr als 13 Millionen Fluggäste den Prager Václav-Havel-Flughafen genutzt. Der 13-millionste Passagier war ein Tscheche, der zusammen mit seiner Verlobten am Freitagmorgen von Istanbul kommend in Prag landete. Dies teilte die Flughafenverwaltung mit. Im vergangenen Jahr waren knapp über 12 Millionen Fluggäste in der tschechischen Hauptstadt gezählt worden. Vom Václav-Havel-Flughafen bestehen direkte Verbindungen zu 105 Destinationen in 39 Ländern der Erde.

Deutsche Polizei stoppt Mann mit 1200 Böllern aus Tschechien im Auto 30-12-2016 12:54 | Till Janzer Mehr als 1200 illegale Silvester-Böller aus Tschechien wollte ein Mann nach Deutschland schmuggeln. Man habe den Fahrer auf der Autobahn A6 nahe dem bayerischen Waidhaus gestoppt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Laut den Beamten war das Auto bis unter das Dach mit Feuerwerkskörpern vollgepackt. Der 44-Jährige habe angegeben, die Böller auf einem Asiamarkt in Tschechien gekauft zu haben. Gegen den Mann werde wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.