Sicherheitslage: Innenminister bezichtigt Okamura der Fehlinformation

Innenminister Lubomír Metna (parteilos) hat den Chef der Partei „Freiheit und direkte Demokratie“, Tomio Okamura, der Fehlinformation bezichtigt. Okamura hatte behauptet, die Sicherheitslage in Tschechien verschlechtere sich und es drohten hierzulande Terrorattacken. Dies sagte Okamura, der auch Vizechef des tschechischen Abgeordnetenhauses, in einem Video auf den Webseiten seiner Partei. Er verwies dabei auf die Installation von Betonblöcken an den Zufahrten zum Prager Wenzelsplatz.

Wie Innenminister Metnar sagte, enthalten die Äußerungen Okamuras mehrere Fehlinformationen. Die Installation von Betonblöcken sei eine Standardmaßnahme. Zudem sei der SPD-Chef nicht berufen, die Sicherheitslage in Tschechien zu beurteilen. Dies könnten nur die Sicherheitsdienste, und ihren Berichten nach hat sich die Lage nicht verschlechtert, so Metnar.