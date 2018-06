Senatswahl: Sozialdemokraten unterstützen Ex-Parteichef Paroubek nicht

Die sozialdemokratische Partei wird ihren ehemaligen Vorsitzenden, Jiří Paroubek, in den Senatswahlen im Oktober nicht unterstützen. Darüber hat die Parteiführung am Freitag entschieden. Paroubek wollte als unabhängiger Kandidat mit der Unterstützung der Sozialdemokraten um den Senatssitz in Ostrava / Mährisch Ostrau kämpfen. Parteichef Jan Hamáček hat seine Nomination unterstützt. Der 66-Jährige war von 2005 bis 2006 der tschechische Premier sowie von 2006 bis 2010 Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei. 2011 bis 2015 war er Vorsitzender der von ihm gegründeten Partei LEV 21 (Volkssozialisten – Linke des 21. Jahrhunderts).