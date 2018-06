Senatspräsident schlägt Rücktritt von der Vereinbarung mit der Ano-Partei vor

Wenn ein Abkommen verletzt wird, noch bevor es in Kraft tritt, sollte man davon zurücktreten. Das sagte der Vorsitzende des Senats des tschechischen Parlaments Milan Štěch (Sozialdemokraten) am Montag. Er reagierte auf die ablehnende Haltung von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) zur Nominierung des sozialdemokratischen Europaabgeordneten Miroslav Poche für den Außenministerposten. Štěch zufolge verhält sich der Premier unberechenbar, denkt nur an seine eigenen Interessen und erkennt keine Partnerschaft an.

Auch weitere Sozialdemokraten kritisieren die Haltung von Babiš. Senator Jiří Dienstbier erklärte beispielsweise, es bestätige sich das, was die Gegner der Koalition der Sozialdemokraten mit der Ano-Partei gesagt hatten. Er hält den Rücktritt von der Koalition mit der Ano-Partei für die einzig mögliche Lösung.