Im Alter von 68 Jahren ist am Dienstagmorgen der Senator Jan Hajda gestorben. Seit 2006 vertrat der Sozialdemokrat die Bürger aus dem südmährischen Bezirk Břeclav in der Oberen Parlamentskammer. In diesem Jahr sollte seine zweite, sechsjährige Amtsperiode zu Ende gehen. Hajdas Nachfolger wird erst durch die planmäßige Senatswahl im Herbst bestimmt.

Hajda ist seit der Gründung des Senats 1996 der dritte Senator, der während seiner Amtszeit verstorben ist. Der Sozialdemokrat war Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Landwirtschaft und Verkehr und war in der ständigen Kommission für die ländliche Entwicklung tätig.