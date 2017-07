Der Senat hat ein Abkommen über Flugdienstleistungen zwischen Tschechien und Saudi-Arabien gestoppt. Eine Mehrheit in der oberen Parlamentskammer stimmte am Mittwoch gegen das Abkommen und verhinderte damit die Ratifizierung. Die Senatoren verwiesen auf die Menschenrechtsverletzungen und fehlende demokratische Prinzipien in Saudi-Arabien. Das Abkommen sollte den Fluggesellschaften beider Länder das Recht geben, das Gebiet des jeweils anderen Staates zu überfliegen oder dort zu starten und landen. Zu den Regelungen gehören aber auch Maßnahmen zum Schutz der zivilen Luftfahrt.