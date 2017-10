Semjon Bytschkow wird Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie

Der international anerkannte Dirigent Semjon Bytschkow übernimmt die Leitung der Tschechischen Philharmonie. Darüber berichtet die Presseagentur ČTK am Freitag. Die Tschechische Philharmonie will den neuen Chefdirigenten und Nachfolger des im Mai verstorbenen Jiří Bělohlávek am Montag offiziell bekannt geben.

Der 64-Jährige arbeitet seit der letzten Saison als Gastdirigent mit der Tschechischen Philharmonie zusammen. Er ist auch künstlerischer Leiter des Tschaikowski-Projekts, in dessen Rahmen das Orchester alle Symphonien von Peter Iljitsch Tschaikowski für den Label Decca einspielen soll.

Semjon Bytschkow ist 1952 in Leningrad geboren. 1975 emigrierte er in die USA. In der Vergangenheit war er unter anderem Chefdirigent der Dresdner Semperoper (1998 bis 2003) und Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters Köln (1997 bis 2010).