Das Fahrverbot für Segways in Prag wird erweitert. Das Verbot gilt seit Sommer letzten Jahres im historischen Stadtkern und im breiteren Stadtzentrum der Metropole. Nun wird es im zweiten Prager Stadtbezirk flächendeckend und im zehnten in bestimmten Zonen eingeführt. Der Prager Stadtrat hat die Erweiterung auf seiner Sitzung am Dienstag gebilligt. Gegen den Betrieb der Stehroller in der Stadt beschwerten sich schon lange viele Anwohner.