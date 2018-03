Seehofer lobt Beziehungen zwischen Tschechien und Bayern

Der scheidende bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sei sehr stolz darauf, dass es in seiner fast zehnjährigen Amtszeit gelungen sei, die Beziehungen zwischen Bayern und der Tschechischen Republik nachhaltig zu verbessern. Der CSU-Politiker sagte dies am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Spannung zwischen Bayern und Tschechien sei nach 40 Jahren, in denen kein tschechischer Premier Bayern und kein bayerischer Premier Tschechien besucht hätten, beendet worden, unterstrich er. Die Überwindung der politischen Eiszeit zwischen beiden Ländern hält er für einen seiner größten Erfolge.