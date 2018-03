Seehofer kritisiert EU für „belehrenden Ton“ gegenüber östlichen Mitgliedsstaaten

In einem Interview für die Wochenendzeitung „Welt am Sonntag“ hat Bundesinnenminister Horst Seehofer Kritik am Umgang der Europäischen Union mit den östlichen EU-Ländern geübt. Seehofer warf der EU-Kommission demnach vor, bei ihr habe sich „ein belehrender Ton“ eingeschlichen, der kontraproduktiv sei. „Wenn wir geduldig weiter verhandeln, wird man einen Großteil der Länder für die Flüchtlingsverteilung gewinnen“, sagte der CSU-Chef. Ein anderer Teil der Länder werde sich in anderer Form daran beteiligen, etwa mit mehr Personal an den Grenzen, so der ehemalige bayerische Ministerpräsident.

Vor allem die Staaten der Visegrád-Gruppe, darunter Tschechien, lehnten in der Flüchtlingskrise unter anderem verbindliche Umverteilungsquoten für Asylbewerber ab.