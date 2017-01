Nachrichten Sechster Fall der Vogelgrippe bestätigt

13-01-2017 14:21 | Markéta Kachlíková

In Tschechien wurde der sechste Fall der Vogelgrippe bestätigt. Betroffen wurde der Geflügelbestand in Chotčiny bei Tábor in Südböhmen. Etwa fünfzig Vögel aus einer Kleinzucht müssen nun gekeult werden. Der Erreger wurde außerdem bei einem Schwan in Olomouc / Olmütz nachgewiesen. In den beiden Fällen handelt es sich um den hochansteckenden Virus H5N8. Die Vogelgruppe brach Anfang des Jahres nach mehr als zehn Jahren in Tschechien aus. Bisher wurden über 10.000 Vögel an fünf Orten Tschechiens gekeult.

Zeman lädt Papst Franziskus zum dritten Mal nach Tschechien ein 13-01-2017 15:38 | Markéta Kachlíková Staatspräsident Miloš Zeman hat Mal Papst Franziskus nach Tschechien eingeladen. Er wandte sich in einem Schreiben an das Oberhaupt der katholischen Kirche mit der Bitte, den Gedenkveranstaltungen zum Anlass des 75. Jahrestags der Zerstörung des Dorfes Lidice durch die Nationalsozialisten im Juni beizuwohnen. Zeman hatte Papst Franziskus innerhalb der zurückliegenden zwei Jahre bereits zum dritten Mal nach Tschechien eingeladen. Im Jahr 2009 war Papst Benedikt zu Besuch hierzulande gewesen.

Das Wetter am Samstag, 14. Januar 13-01-2017 14:37 | Markéta Kachlíková Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, auf dem meisten Gebiet mit Schneefall. Gegen Abend besteht vereinzelt die Gefahr von überfrierender Nässe. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -2 bis +2 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal -5 Grad Celsius erreicht.

Abgeordnetenhaus billigt Steuererleichterungen für Eltern 13-01-2017 13:04 | Markéta Kachlíková Das Abgeordnetenhaus hat am Freitag ein Paket von Steueränderungen gebilligt. Dazu gehören Steuererleichterungen für Eltern mit zwei und mehr Kindern. Nicht aufgenommen wurden Ausnahmen von der Registrierkassenpflicht, die von Finanzminister Andrej Babiš und von den Christdemokraten verogeschlagen wurden. Das Steuerpaket muss noch vom Senat gebilligt und von Staatspräsident Miloš Zeman unterzeichnet werden. Es soll zum 1. April in Kraft treten.

Ukrainische Abgeordnete Sawtschenko zu Besuch im tschechischen Parlament 13-01-2017 12:59 | Markéta Kachlíková Die ukrainische Abgeordnete und ehemalige Militärpilotin Nadija Sawtschenko hat sich am Freitag in Prag mit tschechischen Abgeordneten getroffen. Sie informierte sie über die Lage ukrainischer Gefangener und appellierte an die tschechischen Gesetzgeber, sie zu unterstützen. Außerdem forderte sie ihre Kollegen auf, mit ukrainischen Politikern zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Sawtschenko bedankte sich für die Unterstützung in der Zeit, als sie im russischen Gefängnis saß. Sie sei ein Symbol der Freiheit und des Widerstandes gegen einen Aggressor gewesen, sagte der Vorsitzende der Top-09-Partei Miroslav Kalousek beim Treffen.

Deutsche Botschaft in Prag hat Interimschef 13-01-2017 11:23 | Till Janzer Die deutsche Botschaft in Prag hat einen Interimschef. Hansjörg Haber leitet als Gesandter und Geschäftsträger für voraussichtlich sechs Monate die Auslandsvertretung. Es erfolge aber keine Akkreditierung als Botschafter, teilte die Botschaft am Freitag mit. Haber folgt Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven an die Spitze der Vertretung, dieser war Ende vergangenen Jahres zum Nato-Geheimdienstkoordinator ernannt worden. Hansjörg Haber hat die Bundesrepublik Deutschland bereits als Botschafter im Libanon und in Ägypten vertreten. Zudem leitete der 64-jährige Diplomat unter anderem die EU-Beobachtungsmission in Georgien und zuletzt die EU-Delegation in der Türkei.

Handball: Tschechien besiegt Österreich bei Drei-Nationen-Turnier 13-01-2017 10:19 | Till Janzer Die tschechischen Handballer sind erfolgreich in das Drei-Nationen-Turnier nahe Wien gestartet. Am Donnerstag besiegten sie das österreichische Team mit 30:26. Tschechien musste dabei auf den Mannschaftskapitän, den früheren Bundesligastar Filip Jícha verzichten. Am Freitag steht noch die Begegnung gegen die Schweiz an.

Wintersturm mit Orkanstärke führt zu Verkehrsbehinderungen 13-01-2017 09:52 | Till Janzer Ein Wintersturm mit Orkanstärke hat in West- und Nordwestböhmen zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Umgestürzte Bäume machten am Freitagmorgen einige Landstraßen zeitweise unpassierbar, zudem wurden Starkstromleitungen beschädigt. Für den Kreis Karlovy Vary / Karlsbad empfahl die Polizei, nur in absolut nötigen Fällen mit dem Auto zu fahren. Auf dem Klínovec / Keilberg im Erzgebirge erreichten die Windgeschwindigkeiten bis zu 119 Stundenkilometer. In Nordböhmen hat zudem erneut Schneefall eingesetzt. Deswegen wurde die Landstraße aus Tanvald / Tannwald über Harrachov / Harrachsdorf nach Polen für den Lastverkehr gesperrt.

Vor 60 Jahren: erster Expresszug Vindobona zwischen Berlin, Prag und Wien 13-01-2017 09:37 | Till Janzer Vor genau 60 Jahren, am 13. Januar 1957, hatte der legendäre Expresszug Vindobona seine Jungfernfahrt. Mit ihm wurde zwischen Berlin, Prag und Wien eine der damals schnellsten und komfortabelsten Schienenverbindungen durch den Ostblock geschaffen. Erstmals kamen keine Dampflokomotiven, sondern moderne E-Loks zum Einsatz. Die Fahrtzeit von Berlin nach Wien betrug zwölf ein Viertel Stunden. Heute sind es achteinhalb Stunden. Seit 2014 besteht keine Direktverbindung mehr, man muss in Prag umsteigen.